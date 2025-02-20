Іноземні миротворці в Україні: Буданов розповів, як ставиться до ідеї

Гарантією безпеки для України буде вступ до НАТО.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що цікавився і розбирав багато прикладів введення іноземних військ до країни. Втім, усі вони, вочевидь, підтверджують неефективність такого заходу.

Про це головний український військовий розвідник сказав в інтерв'ю Haqqin.az.

"Покажіть мені хоча б одну країну у світі, в якій введення миротворців спрацювало. Тоді чи можна вважати це гарантією безпеки? Очевидно, що під сумнівом", – прокоментував Буданов, погоджуючись з тезою журналіста про те, що досі ніде таке рішення не виявилося ефективним.

За словами керівника ГУР, питання гарантій безпеки для нашої країни є дуже складним, адже тема вступу до НАТО – дипломатично дискусійна.

"Чи існує якийсь інший формат, який дасть саме гарантії, а не декларування чого-небудь, не надію, а гарантії? Я думаю, що немає такого формату поки що", – пояснив Кирило Буданов.

Нагадаємо, стало відомо, в яких українських містах можуть з'явитися бази європейських миротворців. Видання The Telegraph пише, що це можуть бути Полтава, Кривий Ріг і Дніпро.

Читайте також: