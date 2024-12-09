Іноземні війська та гарантії безпеки: коли Україна може стати членом НАТО

Питання вступу України до НАТО обговорюється не один рік. За словами очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, за останній час країна зміцнила свої позиції та готова приєднатися до Альянсу. Зокрема, членство в НАТО чи не найважливіша гарантія безпеки для України, адже тоді РФ не матиме одних і важливих аргументів щодо військових дій на українських землях.

Проте, у впливових політичних колах думки щодо членства України в НАТО різняться, там зауважують що можуть гарантувати безпеку іншими шляхами.

Подробиці – читайте у матеріалі ТСН.ua.

НАТО – гарантія безпеки України

На зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, Очільник українського МЗС Андрій Сибіга представив документ у якому зазначалося, що Україна наперед відмовляється від альтернативних членству в НАТО форматів, адже вступ до Альянсу – основна гарантія безпеки для країни.

На зустрічі генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що слід зосередитися на наданні військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що: "Єдина дієва безпекова гарантія для України – це членство в НАТО. Але до цього ми маємо підтримати Україну в її опорі, й змусити Путіна змінити його цілі. Зараз він не змінив своїх цілей", – заявив Тсахкна.

Раніше, президент Зеленський повідомляв, попри те, що існують різні формати гарантій безпеки, всі вони не підходять для нашої країни. Глава держави навів приклад Будапештського меморандуму та Мінських домовленостей, з яких можна дійти висновку, що альтернативи, крім вступу до НАТО, Україна не має.

Президент зауважив, що гарантії того, що Росія більше не прийде з окупацією, важливі не лише для України, але й для бізнесу та західних інвесторів.

"НАТО – це безпека. І для України, і для наших партнерів. Для багатьох у регіоні", – сказав Зеленський.

Однак, за словами глави держави заради членства у НАТО Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій РФ.

Умови до вступу у НАТО

Минулого року деякі українські дипломати переконували, що Трамп може й погодитися на членство України в НАТО просто тому, що цього не хотіли Байден і демократи. Зокрема, тоді, приблизно за рік до президентських виборів у США, в адміністрації Байдена, обмірковуючи його "спадщину", всерйоз обговорювали сценарій тиску на Київ з метою початку переговорів з Москвою про режим припинення вогню в обмін на нейтральний статус України. Такі пропозиції висувають американські дипломати й зараз: вступ до НАТО в обмін на припинення вогню.

Зокрема, президент Володимир Зеленський припустив, що укласти угоду про припинення вогню на фронті можна буде за умови взяття неокупованої території України “під парасольку НАТО”.

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За словами глави держави, членство в НАТО для неокупованих територій України може покласти край “гарячій фазі війни”, однак у запрошенні до НАТО має йтися про те, що Альянс прийме міжнародно визнані кордони України.

Країни Північної Європи припускають, що досвід Німеччини часів Холодної війни може стати зразком для України, про що пише Politico. Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а схід залишався під впливом СРСР.

За аналогією, захід України міг би інтегруватися до НАТО, водночас східні території, які зараз окуповані Росією, залишатимуться поза межами Альянсу.

Як пише видання, цю концепцію може підтримати Зеленський, зокрема він заявив:

"Якщо ми хочемо завершити гарячу фазу війни, нам потрібно забезпечити захист території України, яка перебуває під нашим контролем, під парасолькою НАТО".

"Велике занепокоєння"

Франція і Велика Британія наполягають на тому, щоб запросити Київ до НАТО, проте президент США Джо Байден відмовився санкціонувати це, а його наступник ніколи не підтримував цю ідею.

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Як стало відомо у квітні, новий спеціальний посланник Трампа з питань російсько-українського конфлікту генерал Кіт Келлог висловив думку, що Байден та інші лідери НАТО повинні запропонувати відкласти членство України в Альянсі на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити. Таке рішення слід ухвалити для того, щоб РФ погодилася на мирні переговори.

Виступав проти вступу України до НАТО прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що блокуватиме цей процес, доки перебуватиме на посаді голови уряду. Політик вважає, що це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту.

"Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху Третьої світової війни", – заявив прем’єр.

Угорщина, США, Німеччина, Словаччина та Люксембург також виступають проти того, аби Україна стала членом Альянсу. За інформацією журналістів "Суспільного", позиція США та Німеччини є однією з основних перешкод у розгляді цього питання.

"Проблема лежить переважно в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", – повідомило джерело.

За словами міністра закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттеля, членство України в Альянсі знову принесе напруженість та призведе до подальших конфліктів.

На зустрічі української делегації із командою новообраного президента США Дональда Трампа, керівник ОП запропонував вести війну до кордонів 2022 року. Також однією з умов був вступ України до НАТО, проте на це американці відреагували негативно.

Ймовірно, членство України в Альянсі західні політичні кола розглядатимуть після закінчення війни.

Запрошення України до НАТО

За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, Україні слід продовжувати процес проведення реформ задля вступу до НАТО.

"Я вважаю, що найважливішою є практичний складник, а це – необхідність вжити необхідних заходів, щоб отримати членство", – зазначив Блінкен.

На думку політика, Україна має досягти більшого прогресу в реформуванні, ніж за останні роки.

Також, як заявив Блінкен, наразі для США є пріоритетом підтримка України, яка рухається шляхом приєднання до НАТО, тому було створене спеціальне командування НАТО.

Попри це, президент України Володимир Зеленський повідомив, що збирається обговорити із президентом США Джо Байденом питання запрошення держави до Альянсу. Про це він заявив на початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві.

Глава держави підкреслив, що багато чого залежить від позиції чинного американського президента.

Війська НАТО в Україні

Нещодавно, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомляла, що в разі припинення вогню між Україною та Росією, Німеччина може відправити своїх військових для підтримання миру.

У контексті зміни влади в США питання миротворчих сил стає актуальним. Є припущення, що Трамп може спробувати примусити Україну та Росію до переговорів, погрожуючи припиненням військової допомоги Україні, але також може збільшити підтримку Києва у відповідь на дії Росії.

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Нова очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас також заявляла, що європейські солдати можуть бути залучені для забезпечення припинення вогню в Україні, і такі країни, як Франція та країни Балтії, вже висловлювали готовність до цього.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО. Про це йшлося під час переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві.

За словами Зеленського, у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом запитував у них, які Україна матиме безпекові гарантії, доки не набуде членства в НАТО.

Тоді, очільник Франції пропонував "щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО".

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", – сказав Зеленський.

Проте, варто нагадати, що Люксембург виступає проти відправлення військових Альянсу до України.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель зауважив, що "війська на землі означають війну, тому про це потрібно памʼятати".

Генсек НАТО Рютте вважає "немудрою" ідею про введення військ НАТО до України.

"Я думаю, що було б немудро так зробити", – відповів Рютте на запитання про можливість введення військ НАТО до України через те, що РФ отримує солдатів з Північної Кореї.

За його словами, Альянс не хоче отримати повну конфронтацію з РФ і стати безпосередньою стороною конфлікту.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що країни-члени Альянсу налаштовані рішуче забезпечити Україну всім необхідним, щоб подолати виклики на фронті та "впоратися з наступом" на її енергетичну інфраструктуру.

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