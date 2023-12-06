Іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України – ЦПД

Відповідні статті готують іноземні журналісти з досвідом роботи в РФ.

В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України задля розколу в суспільстві.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, на англомовних іноземних ресурсах планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України.

Відповідні матеріали готують іноземні журналісти з досвідом роботи в Росії, зокрема в часи початку влади президента Володимира Путіна.

"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", – наголосили в ЦПД.

До слова, раніше видання The Economist опублікувало статтю про нібито погіршення відносин між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерією Залужним. Цей матеріал прокоментував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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