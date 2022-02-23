Іноземний інвестор розірвав співпрацю з "Укрпоштою" через ескалацію на сході

Іноземний інвестор розірвав співпрацю з "Укрпоштою" через ескалацію на сході

"Укрпошта" оголосила новий тендер на будівництво сортувальних центрів.

Через загострення ситуації на сході України іноземна компанія відмовилась від будівництва двох сортувальних центрів для "Укрпошти".

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрпошта" вже оголосила новий тендер на будівництво сортувального центру в Одесі та Києві.

"На жаль, через ескалацію на сході України, ми втратили іноземного інвестора, який раніше виграв тендер на будівництво хаба в Києві та Одесі. Але для Укрпошти це знаковий проєкт, що повністю замінить ручне сортування на автоматичне і завершення будівництва заплановане до кінця 2023 року, тому ми прийняли рішення оголосити новий тендер і зараз шукаємо підрядників одразу на будівництво двох хабів", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" запустила перекази за номером телефону.

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