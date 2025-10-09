Іноземцям, які воюють за Україну, спростили оформлення документів: що зміниться

Іноземці у ЗСУ

Уряд ухвалив зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або допомагають українським військовим. Нововведення також стосуються членів їхніх родин.

Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

Постанова, розроблена Міністерством внутрішніх справ, набуде чинності з 16 січня 2026 року — одночасно із законом про забезпечення права на набуття та збереження громадянства України.

Що передбачають зміни

Згідно з повідомленням:

іноземці та особи без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання;

вони матимуть право продовжити перебування в Україні, навіть якщо термін дії їхніх паспортних документів сплив;

скасовано вимогу подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб”

уточнено порядок оскарження рішень про відмову в імміграції";

спрощено процедуру отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в лавах Збройних Сил, Нацгвардії або Державної спеціальної служби транспорту.

Зміни зменшують бюрократичні бар’єри та розширюють правові можливості для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями у боротьбі за свободу.

Раніше Кабмін спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном. Мова йде про категорію чоловіків віком 18-60 років. Відтепер чоловікам не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ.

Як усе відбуватиметься? Підрозділи держпідприємства «Документ» за кордоном самостійно перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі. У разі відсутності даних, особа автоматично ставиться на військовий облік, а відповідний документ створюється в електронній формі.

Ба більше, не потрібно буде проходити медичну комісію. Процедури щодо перевірки здійснюються повністю автоматично, додаткові дії від заявника не потрібні.