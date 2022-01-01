Інший бік Нового року: на вулицях міст України залишилися кладовища непроданих ялинок (фото, відео)

Інший бік Нового року: на вулицях міст України залишилися кладовища непроданих ялинок (фото, відео)

Дерева просто залишили на вулицях, або ж викинули деінде.

В Україні після 31 січня у містах утворилися кладовища ялинок, які не продали. Торговці новорічними деревами просто покидали свій товар і зникли.

Сумні кадри спиляних і викинутих ялинок викладають у Мережі.

В Одесі гори ялинок продавці залишили на тому ж місці, де їх продавали. Сотні дерев, які 31 грудня коштували від 350 до 2500 грн, 1 січня виявилися непотрібними.

"Вранці 1 січня завжди сумно бачити непродані новорічні дерева. Вивозимо в промислових масштабах.Вивозимо у промислових масштабах", – розповів директор КП "ЖКЗ "Хмельницький" в Одесі Олександр Новицький.

Повідомляється, що влада Одеси вносить до "чорного списку" підприємців, які створили на вулицях "ялинкові цвинтарі". Департамент міського господарства склав список підприємців, які залишили на вулицях міста непродані дерева. Про це повідомив голова департаменту Дмитро Жеман.

"Продавці ялинок цього року серйозно додали нам роботи, по-свинськи поставилися до міста, його жителів, та й просто шкода кинуті ялинки", - заявив Жеман.

Чиновник пообіцяв, що ситуація, що склалася, більше не повториться, а слідів від стихійної торгівлі ялинками практично не залишилося.

У Харкові теж спостергігається сумна картина - зрубані ялинки у центрі міста.

"Непродані ялинки так і залишилися лежати вздовж дороги. Якась маячня. У масштабах країни це скільки ж гектарів лісу вирубали?", - підписали відео автори.

У Кременчуці Полтавської області майже аналогічна ситуація. Тут непродані ялинки вивезли під річку, порубали і викинули.

"1 січня. Непродані ялинки викинули з боку Тараса Бульби (Карнаухова) біля річок", - підписали фото автори.

Нагадаємо, що у Казахстані у новорічну ніч за 20 хвилин згоріла головна ялинка міста Тараз.