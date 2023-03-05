"Іншого шляху не бачу": Данілов розповів про стратегію звільнення Криму

Данілов зазначив, що рішення про звільнення Криму буде ухвалюватись під час засідання РНБО відповідно до наказу президента України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що враховуючи нинішні реалії в питанні деокупації Криму, єдиним шляхом звільнення тимчасово окупованого Росією півострова є військовий.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю ZAXID.NET

За його словами, наразі Україна вже не може керуватися стратегією, яка була схвалена 24 березня 2021 року, оскільки вона потребує внесення змін і не є актуальною.

Він пояснив, що там було кілька пунктів, зокрема, і військовий. Але в пріоритеті розглядався політико-дипломатичний шлях звільнення тимчасово окупованого Криму.

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"Нам потрібно прийняти відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки і оборони України. В даний період часу іншого шляху як військового за рішенням звільнення Криму я не бачу", – зауважив Данілов.

Водночас, він додав, що остаточне рішення ухвалюватимуть члени РНБО. Крім того, зміни потрібно буде встановити указом президента.

"Нам треба ухвалити відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки й оборони України. Наразі іншого шляху як військового у вирішенні звільнення Криму я не бачу... Ми відпрацьовуємо всі документи щодо процесів, що відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один з них", – розповів секретар РНБО.

Крім того, Данілов наголосив, що Україні потрібно зосередитись на перемозі над країною-терористкою РФ, і додав, що українці точно знають, якою повинна бути наша перемога.

"Зараз інколи лунають заклики, що "треба дати спокій АР Крим", "йти на поступки щодо Донецької та Луганської областей", що "де зупинимося, там і зупинимося". Для України це дуже небезпечна річ", – сказав Данілов.

Як заявляв колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес, Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.

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Голова ГУР МО Кирило Буданов теж повідомляв, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

Військовий експерт Петро Черник заявляв, що звільнити незаконно анексований Крим абсолютно реально, але без зброї союзників цього добитися буде важко.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що на території тимчасово окупованого Криму противник буде відчувати нестачу боєприпасів та засобів ураження, а для ЗСУ після потужної артилерійської підготовки новітніми системами на кшталт Himars - це буде вільна зона. За його словами, перевагою ЗСУ над ворогом є краща керованість військами.

Тим часом окупанти почали активно рити в Євпаторії окопи вздовж всієї лінії пляжу. Місцеві мешканці нарікають на те, що сезон відпочинку, який наближається, військові РФ зривають.

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