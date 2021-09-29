"Іншої Росії немає": Україна готова створювати РФ проблеми задля закінчення війни на Донбасі

В МЗС наголошують - Кремль маніпулює.

Україна спільно зі своїми партнерами готова створювати Російській Федерації серйозні проблеми, щоб змусити її завершити війну на Донбасі.

Про це в коментарі РБК.Україна заявив голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, президент Володимир Зеленський готовий до переговорів про деокупацію Донбасу та Криму, а також завершення війни.

Кулеба наголосив, що Київ "не чекає з моря погоди", намість Росія "бреше і маніпулює".

"Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну і агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми ", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але для організації їхніх особистих перемовин "каменем спотикання" мовляв є позиція Києва щодо "Мінських" угод.

Дмитро Кулеба згадав про поступки Путіна та обміну полоненими у 2019 році

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