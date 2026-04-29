Інспектор ДПСУ наводив удари по Києву: СБУ викрила "крота" Росії

Інспектор ДПСУ наводив удари по Києву

У Службі безпеки України повідомили про затримання «крота» Головного розвідувального управління РФ. Він прокладав ворогу маршрути для повітряних атак по Києву та Чернігівщині. Затриманий виявився інспектором Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ затримала інспектора ДПСУ: він коригував удари по Україні

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили чергового агента російських спецслужб у Силах оборони України. Затриманий агент виявився працівником ДПСУ.

Затриманий коригував російські удари по Україні та прокладав для ворога маршрути повітряних атак на Київ та Чернігівську область. Українця завербували російські розвідники.

«Встановлено, що фігурант прокладав на гугл-картах маршрути для "безпечного" руху російських ракет та ударних дронів "в обхід" української ППО», — пишуть у СБУ.

Під час службових відряджень підозрюваний фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп у Київській та Чернігівській областях.

Пізніше на електронних картах він позначав маршрути, що з’єднували локації української ППО. Відтак він вираховував їхню топографічну висоту на місцевості.

Готову інформацію підозрюваний зберігав на своєму телефоні, аби потім передати куратору. Особу куратора вже вдалося встановити. Ним виявився співробітник російської воєнної розвідки (ГРУ).

Російський агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів БпЛА та енергетичних об’єктів. Співробітники СБУ завчасно визначили наміри росіян та викрили завербованого агента саме в момент, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі».

Під час обшуків у працівника ДПСУ знайшли смартфон із підготовленим «звітом» та координатами українських об’єктів. «Кріт» отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Нещодавно на Черкащині затримали студента, якого завербували російські спецслужби. Хлопець на замовлення ФСБ коригував атаки РФ. Його затримали просто в гуртожитку. Тепер хлопцю «світить» довічне ув’язнення.

Студент наводив ракетно-дронові атаки росіян по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. До уваги російських шпигунів потрапив, коли шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. Під виглядом прогулянок хлопець фотографував об’єкт критичної інфраструктури.

