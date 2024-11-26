Інстаграм-ворожка видурила у жительки Вінниці більше 450 тисяч гривень: за що вона віддала такі гроші

Шахрайка з Луцька обманом отримала від жительки Вінниці значну суму грошей, запевняючи, що допоможе їй «зняти порчу»

Жителька Вінниці стала жертвою інтернет-аферистки. У соціальній мережі Instagram зловмисниця видавала себе за медіумку, пропонуючи свої «магічні послуги» за оплату. Під приводом «зняття порчі» вона отримала від потерпілої понад 450 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції.

Злочинницею виявилася 22-річна мешканка Луцька. Слідство встановило, що жінка переконала вінничанку в необхідності проведення спеціальних обрядів, нібито спрямованих на усунення негативного впливу. Завдяки маніпуляціям і шахрайству їй вдалося заволодіти значною сумою грошей.

Поліцейські Вінницького райуправління та оперативники ГУНП ідентифікували підозрювану й затримали її. Під час обшуку вдалося вилучити лише частину викрадених коштів, оскільки решту вона встигла витратити.

Слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає до восьми років ув’язнення. Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ та прокуратура викрили злочинну групу, що тероризувала підприємців. Затримано її лідера — депутата місцевої ради.

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