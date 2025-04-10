Інсталяцію «Битва за світло» меморалізують в експозиції Музею війни

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Це зруйнований 40-тонний трансформатор однієї з українських теплоелектростанцій, що постраждала внаслідок численних масованих ударів ворога по енергетичній інфраструктурі», - йдеться в ньому.

Зазначається, що цей трансформатор - лише частина масштабних руйнувань, яких зазнала українська енергетика внаслідок російських атак.

Реклама

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення рф випустила по енергетичній інфраструктурі України понад 2300 ракет та дронів.

В ДТЕК підкреслили, що через ворожі атаки Україна втратила 10 ГВт генерації, а ще 18 ГВт генерації було окуповано, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі Запорізькою АЕС.

«Такі експонати — пряме свідчення злочинів проти мирної інфраструктури України. Це матеріальний доказ того, як виглядає сучасна війна, яку росія веде проти нашої держави. Тому ми маємо зробити все, щоб зберегти цей артефакт як матеріальне свідчення злочинів агресора, демонстрацію стійкості українського народу та увічнення пам’яті про боротьбу за енергетичну незалежність країни», — прокоментував генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

«Цей трансформатор — не просто уламок війни. Це символ боротьби наших енергетиків, які щодня, під обстрілами, відновлюють світло в оселях мільйонів українців. Його історія — це історія всієї енергетики країни, яка тримається на людях. Ми вдячні Музею історії війни за те, що зберігають цю пам’ять — не лише про минулі війни, а й про ту, яка триває сьогодні. Бо пам’ять — це теж наша зброя», — відзначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, ця арт-інсталяція ДТЕК Ріната Ахметова з вересня 2024 року знаходилась на Контрактовій площі у Києві, щоб українці могли на власні очі побачити масштаб руйнувань української енергосистеми.