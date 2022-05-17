"Інституція, уражена імперіалізмом і рашизмом": на Тернопільщині МП визнали ворожою спільнотою

В Монастириську Тернопільської області Московський патріархат визнали ворожою спільнотою.

Зазначається, що таким чином місцеве самоврядування висловило свою позицію щодо діяльності Московського патріархату.

Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Монастириська Андрій Старух.

"Те, що на території Монастириської МТГ немає організацій Московського патріархату, не заважає нам, як провідниками суспільних настроїв, справедливо оцінити цю ворожу інституцію. Запрошую колег до наслідування. Це наш фронт і ми зобов'язані "іти на ви". Називати біле білим, а урядові філіали РФ в Україні тим, чим вони є", - йдеться у його повідомленні.

Мер міста оприлюднив також рішення виконкому. Він посилається на закон про місцеве самоврядування та воєнний стан. У рішенні зазначається, що "першочерговим завданням МП в Україні є політичний вплив на свідомість громадян України та русифікація".

"Вважати, що під назвою (вивіскою) будь-яких установ Московського патріархату, який підтримує війну проти українців, в Україні діє інституція ворожої, агресивної, ураженої імперіалізмом, авторитаризмом, великодержавним шовінізмом та рашизмом спільноти росіян, уряд якої веде з Україною загарбницьку війну", - наголошують у документі.

Фото: Андрій Старух.

Фото: Андрій Старух.

Як повідомлялося, у Конотопі Сумської області міський голова Артем Семеніхін заборонив діяльність у місті Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення він пояснює метою "недопущення розколу Конотопської громади на релігійному підґрунті".

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