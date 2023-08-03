Інститут національної пам’яті пропонує перейменувати 183 населених пункти

Значна частина назв у цьому переліку стосується населених пунктів, приурочених до радянського свята Першого травня.

Український інститут національної памʼяті підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики та повинні бути перейменовані відповідно до закону про “деколонізацію топонімії”.

Про це йдеться на офіційному сайті установи, де можна завантажити пропонований перелік.

До переліку, який містить 183 назви, поки що не увійшли населені пункти, які розташовані на тимчасово окупованій території України.

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Жодного населеного пункту, який не відповідає чинному законодавству, не виявлено на території лише кількох областей, зокрема - Івано-Франківської, Волинської та Чернівецької. У Тернопільській області в УІНП пропонують перейменувати село Гвардійське (історична назва – Гниловоди), у Закарпатській — Пушкіно, у Рівненській — село Московщина, у Львівській області - місто Червоноград (колишній Кристинопіль) та село Червоне (колишнє Ляцьке).

Значна частина назв у цьому переліку стосується населених пунктів, приурочених до радянського свята Першого травня, яких в усіх областях є доволі. Лише у Київській області таких сіл із назвою Першотравневе та Перше Травня аж шість.

“Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону”, - йдеться у повідомленні.

В УІНП також нагадали, що до 27 січня 2024 року місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Нагадаємо, раніше Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам. Після запеклих дискусій цю рекомендацію було скасовано.

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