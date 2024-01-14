Інструкція не допомогла: на Одещині затримали ухилянтів-фоловерів Telegram-каналу "провідників"

Четверо українців хотіли потрапити до Молдови за вказівками Telegram-каналу.

На Одещині прикордонники затримали чотирьох громадян України, які намагались незаконно перетнути кордон до Молдови за вказівками Telegram-каналу. Втікачів затримали в місті Татарбунари.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Як розповіли в ДПСУ, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали Telegram-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови.

"Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США. Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули до населеного пункту у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок. Але, завдяки реалізації інформації прикордонних оперативників, подорож фоловерів telegram-каналу з "цікавою" назвою завершилась у прикордонному підрозділі", - йдеться у повідомленні.

Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальшу долю чоловіків вирішуватимуть у суді.

Нагадаємо, Арахамія повідомив, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради.

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