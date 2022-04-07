Інструкція, щоб отримати грошову допомогу переселенцям на картку ПриватБанку

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати соціальну допомогу від держави на картку ПриватБанку. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати від держави соціальну допомогу у вигляді 2 тисяч гривень на одного члена сім'ї, а також 3 тисячі гривень на одну дитину. Цю фінансову допомогу отримуватимуть не лише ті переселенці, які перемістилися з того регіону, де йдуть активні бойові дії, але й ті, хто просто переїхав в межах однієї області чи району.

Як повідомили в пресслужбі ПриватБанку, отримати кошти можна також і на картку цього банку.

Як отримати соціальну допомогу для переселенців на картку ПриватБанку?

Для отримання коштів спочатку потрібно стати на облік внутрішньо переміщених осіб. Зробити це можна, якщо звернутися до ЦНАПу, органу соціального захисту населення чи уповноваженної особи. Також обіцяють найближчим часом додатидо цього переліку і портал "Дія".

Після отримання довідки про перебування на обліку ВПО, необхідно подати заяву (ЦНАП, органи соціального захисту населення, уповноваженна особа) та вказати рахунок, на який буде надходити фінансова допомога.

Щоб гроші отримувати саме на картку ПриватБанку, потрібно, при оформленні заяви на отримання соціальної допомоги, вказати номер рахунку, відкритого саме в цьому банку (IBAN картки). Ви завжди можете отримати його онлайн, без необхідності відвідувати відділення банку. Інструкція досить проста:

зайти на сайт "Приват24";

"Приват24"; здійснити вхід до свого профілю;

перейти в розділ "Гаманець";

далі обрати потрібну вам картку та натиснути "Реквізити";

в розділі "Спосіб поповнення картки" обрати "Український банк" - там ви знайдете всю необхідну інформацію, включаючи IBAN.

В пресслужбі ПриватБанку також нагадали, що для всіх тих, хто хоче отримати виплати за березень, необхідно подати заявку до 14 квітня 2022 року.