Інструкція, яка допоможе відрізнити ворожу техніку від української

Державною службою спеціального зв’язку і захисту інформації була опублікована інструкція, яка допоможе відрізнити українську і російську військову техніку. Про це далі в матеріалі ТСН.ua.
На сторінці Держспецзв’язку в соціальній мережі Facebook була опублікована інструкція, яка допоможе громадянам України відрізняти українську техніку від техніки окупанта. Основні відмінності:
- російська військова техніка має болотне або темно-болотне забарвлення (іноді - триколірне);
- українська техніка має темно-зелене забарвлення (ближче до оливкового кольору) у вигляді “пікселю”.
Також на кузові техніки окупантів є ознаки, які вказують, куди саме вона прямувала чи прямує:
- на Херсон — коса лінія на кузові;
- на Харків — мітка “Z” (також таку мітку має Росгвардія (кадирівці): нині таку техніку часто можна побачити у напрямку до Києва з-під Сум;
- підрозділи на Краматорськ і Слов’янськ — трикутник;
- мобільний резерв — коло.
Якщо ви помітили ворожу військову техніку з описаними вище ознаками, відразу повідомляйте про її пересування до ЗСУ. Також в Збройних Силах України просять знімати відео пересування такої техніки і поширювати їх в соціальних мережах за тегом #війна_проти_україни.
За можливості ЗСУ просить знищувати техніку ворога різними способами. Наприклад, коктейлями Молотова.
Фільмувати пересування української військової техніки не можна в жодному разі.