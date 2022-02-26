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Інструкція, яка допоможе відрізнити ворожу техніку від української

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Інструкція, яка допоможе відрізнити ворожу техніку від української

Як відрізнити українську військову техніку від техніки ворога?

Державною службою спеціального зв’язку і захисту інформації була опублікована інструкція, яка допоможе відрізнити українську і російську військову техніку. Про це далі в матеріалі ТСН.ua.

На сторінці Держспецзв’язку в соціальній мережі Facebook була опублікована інструкція, яка допоможе громадянам України відрізняти українську техніку від техніки окупанта. Основні відмінності:

  • російська військова техніка має болотне або темно-болотне забарвлення (іноді - триколірне);
  • українська техніка має темно-зелене забарвлення (ближче до оливкового кольору) у вигляді “пікселю”.

Також на кузові техніки окупантів є ознаки, які вказують, куди саме вона прямувала чи прямує:

  • на Херсон — коса лінія на кузові;
  • на Харків — мітка “Z” (також таку мітку має Росгвардія (кадирівці): нині таку техніку часто можна побачити у напрямку до Києва з-під Сум;
  • підрозділи на Краматорськ і Слов’янськ — трикутник;
  • мобільний резерв — коло.

Якщо ви помітили ворожу військову техніку з описаними вище ознаками, відразу повідомляйте про її пересування до ЗСУ. Також в Збройних Силах України просять знімати відео пересування такої техніки і поширювати їх в соціальних мережах за тегом #війна_проти_україни.

За можливості ЗСУ просить знищувати техніку ворога різними способами. Наприклад, коктейлями Молотова.

Фільмувати пересування української військової техніки не можна в жодному разі.

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