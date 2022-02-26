Інструкція, яка допоможе відрізнити ворожу техніку від української

Державною службою спеціального зв’язку і захисту інформації була опублікована інструкція, яка допоможе відрізнити українську і російську військову техніку. Про це далі в матеріалі ТСН.ua.

На сторінці Держспецзв’язку в соціальній мережі Facebook була опублікована інструкція, яка допоможе громадянам України відрізняти українську техніку від техніки окупанта. Основні відмінності:

російська військова техніка має болотне або темно-болотне забарвлення (іноді - триколірне);

українська техніка має темно-зелене забарвлення (ближче до оливкового кольору) у вигляді “пікселю”.

Також на кузові техніки окупантів є ознаки, які вказують, куди саме вона прямувала чи прямує:

на Херсон — коса лінія на кузові;

на Харків — мітка “Z” (також таку мітку має Росгвардія (кадирівці): нині таку техніку часто можна побачити у напрямку до Києва з-під Сум;

підрозділи на Краматорськ і Слов’янськ — трикутник;

мобільний резерв — коло.

Якщо ви помітили ворожу військову техніку з описаними вище ознаками, відразу повідомляйте про її пересування до ЗСУ. Також в Збройних Силах України просять знімати відео пересування такої техніки і поширювати їх в соціальних мережах за тегом #війна_проти_україни.

За можливості ЗСУ просить знищувати техніку ворога різними способами. Наприклад, коктейлями Молотова.

Фільмувати пересування української військової техніки не можна в жодному разі.