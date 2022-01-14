"Інструмент гібридної війни": у СБУ пояснили раптовий сплеск масових "замінувань" в Україні

"Інструмент гібридної війни": у СБУ пояснили раптовий сплеск масових "замінувань" в Україні

Останні повідомлення про "замінування" були фейковими.

Хвиля псевдомінувань, яка сколихнула останніми днями Україну, може мати російський слід і бути інструментом гібридної агресії Москви.

Про це заявили речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УНІАН.

Він пояснив, що повідомлення про псевдомінування є поширеним інструментом в умовах гібридної агресії, яку РФ не один рік веде проти України.

"Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві", - сказав спікер Служби безпеки.

В СБУ закликали громадян зберігати спокій, а журналістів - ретельно перевіряти інформацію про так звані "замінування", адже поширення фейків сприяє реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

"Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національною поліцією в межах свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень", - додав Дехтяренко.

Тим часом у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки кажуть, що кібератаку здійснили з території Російської Федерації.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що військові фахівці пропонують очільникові Кремля Володимиру Путіну варіанти "на випадок погіршення ситуації навколо України".

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