Інсульт загрожує молодим: п'ять головних причин недуги та як їх уникнути

Елементарний контроль тиску зменшує ризик інсультів у рази.

Високий тиск, куріння, нездорове харчування, малорухомий спосіб життя і високий холестерин - ці чинники провокують 80% інсультів на планеті в будь-якому віці. Однак дедалі частіше ця хвороба уражає молодих українців. Інсульт у 35-річних пацієнтів, який раніше був рідкісним випадком у медицині, нині став буденністю.

Про те, чому так відбувається, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У 35-річної Вести розірвалася судина, коли вона займалася йогою. Вона саме виконувала вправу донизу головою. Стався крововилив під оболонки мозку.

Як каже її лікар, вада судини була вродженою. Але на перші симптоми інсульту вона не звернула належної уваги - під час фізичного навантаження у неї відбувалися коливання тиску, а коли змінювалася погода - шалено боліла голова.

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Те, що переважна більшість молодих українців не ходить на профілактичні медогляди, а також веде нездоровий спосіб життя, стають причинами того, що інсульт "помолодшав".

Як стверджують медики, елементарний контроль тиску зменшує ризик інсультів у рази. Адже якщо кров плине під надмірним тиском і це відбувається регулярно, то довго судина просто не витримує і рветься.

Юрій Фломін, який 25 років лікує хворих з інсультами, каже, що загалом є 5 основних чинників, через які трапляється 80 % всіх інсультів у людей будь-якого віку. Це:

високий тиск;

куріння;

нездорове харчування;

малорухомий спосіб життя;

високий холестерин.

На усі чинники ризику інсультів можна вплинути. Вже після 30 років потрібен контроль тиску, загальний аналіз крові раз на рік, вимірювання холестерину, кардіограма, до 300 хвилин помірного кардіонавантаження на тиждень, більше свіжих овочів і фруктів на тарілці.

Натомість молоді люди часто працюють в офісі та в середньому сидять 10 годин на добу - спочатку на робочому місці, а тоді - вдома перед комп'ютером або монітором. Такий спосіб життя завдає шкоди не менше, ніж куріння.

Українці до того ж неправильно харчуються — мало вживають овочів і фруктів, переїдають червоного м'яса і рафінованої їжі.

...Іван із села на Буковині колись глузував зі здорового способу життя. Він ніколи не звертався до лікарів і навіть приблизно не знав про свій тиск.

Нещодавно він переніс операцію і тепер приїхав до лікаря на контроль. Каже, що хоче скинути мінімум 25 кілограмів. Стежить за тиском та харчуванням.

У нього є стимул - він тато чотирьох дітей. Найменшій Соломії — всього півтора року. Каже, що коли побував на межі, почав дбати про здоров'я.

Чому молоді українці все частіше мають інсульт | Новини України

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