Інтеграція уже відбувається: в Офісі президента розповіли, чи планує Україна вступати до НАТО 

Україна не відмовляється від можливості вступу до НАТО.

Наразі складно сказати, чи ЗСУ відповідають стандартам НАТО, адже триває активна війна проти Росії і держави НАТО повинні якомога швидше надати Україні сучасну зброю.

Про це у коментарі спеціальному кореспонденту ТСН.ua у Мадриді сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"У час війни вже важко сказати, що Україна не відповідає чи не імплементує більшість стандартів НАТО. Чи це стосується взаємосумісності наших збройних сил, чи стратегії і тактики ведення військових дій. Україна дійсно сьогодні веде реальну війну точно не з другою армією світу, але й не з найслабкішою. Якщо держави члени НАТО будуть швидшими у наданні нам зброї, зокрема і зброї західних зразків, а ми про це також просимо - потрібні сучасні системи протиракетної оборони, зважаючи на загрози, які постійно відчувають на собі міста і селища. Нам потрібні сучасні артилерійські системи, РСЗО сучасні", - сказав заступник голови ОП.

Ігор Жовква додав, що Україна не знімає з порядку денного можливий вступ до НАТО, а інтеграція ЗСУ з Альянсом уже відбувається.

"Чим більше таких зразків буде надано України, чим більше українські військові навчаються воювати ними, а навчання, це також те, що ми просимо від держав-членів НАТО і що вони надають, тим більше ми вмітимемо використовувати зразки НАТО. Тому така інтеграція вже відбувається на практиці. На сьогоднішній день ми маємо те що маємо. Ніхто не очікував, що на сьогоднішньому саміті Україну приймуть в члени НАТО. Але ми раді за Швецію і Фінляндію. Щодо ПДЧ – Україні говорили, що цей етап важливий. Але ми бачимо, що ці країни ПДЧ не проходили. Безумовно, ми реєструємо це. І далі будемо рухатися, виходячи з наших подальших кроків. Ніхто не знімає з порядку денного євроатлантичну інтеграцію України на шляху до членства", - сказав заступник голови ОП.

Нагадаємо, НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні.

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