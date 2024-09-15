Інтенсивні зливи в Україні: синоптики попередили про значні опади 16-17 вересня (карта)

Метеорологи зробили попередження про зміну гідрологічної ситуації в Україні.

Український гідрометеорологічний центр повідомив про це 15 вересня.

16-17 вересня, у зв’язку з очiкуваними значними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очікується вiдновлення пiдйомiв рiвнiв води на 0,2-1,0м над рівнями на 8 год. 15 вересня.

Карта: Український гідрометеорологічний центр

В мiсцях проходження iнтенсивних злив буде вiдбуватися формування значного схилового i мiсцевого стоку.

Зауважимо, що зеленим кольором на карті помічено зону без негативних наслідків.

Тим часом 15 вересня вдень і ввечері у Вінницькій, Одеській та Житомирській областях очікують грози. Синоптики повідомили, про сильні дощі у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Одеській областях.

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