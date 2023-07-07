Інтенсивність обстрілів Харкова з території Росії зменшилася – Синєгубов

У ніч проти 7 червня ударів по місту не зафіксовано. Річ у тім, що завдяки роботі ЗСУ противнику стало значно важче досягати Харкова.

Про це сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

"Так, інтенсивність обстрілів дійсно зменшилася. Наші Збройні Сили працюють у цьому напрямку, і ворогу все важче завдавати ударів по Харкову", – констатував очільник Харківської ОВА.

Водночас кількома днями раніше була атака дронами-камікадзе "Шахед", тому розслаблятися не можна. Сигнал повітряної тривоги лунає у місті регулярно, ігнорувати його не варто.

Крім того, ворог продовжує нещадно гатити по прикордонних населених пунктах, руйнуючи цивільну інфраструктуру. Окупанти б'ють з артилерії, авіації та інших видів озброєння.

Так, 28 червня загарбники вдарили по Вовчанській громаді. Обстріл забрав життя трьох чоловіків.

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