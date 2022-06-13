"Інтерес Путіна не закінчується Києвом та кордоном із Польщею" - Кличко

Віталій Кличко закликав прискорити постачання озброєння Україні.
Мер Києва Віталій Кличко вчергове наголосив, що Україна потребує ще більше озброєння для боротьби проти російської агресії.
Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild.
Кличко наголосив, що зараз ЗСУ захищають не лише територію України, але і Європу.
"За декілька сотень кілометрів звідси тривають жорсткі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім'ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - заявив він.
Очільник Києва наголосив, що диктатор Путін може вторгнутися до країн Європи, зокрема Німеччини.
"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом та кордоном із Польщею. Я твердо вірю, що Путін зайде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не має забувати: частина Німеччини була частиною Радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого у ЄС", - сказав він.
Віталій Кличко також зауважив, що обіцяне озброєння Україні надходить надто повільно, і не стільки, скільки її потрібно.
"Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не маємо забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде дуже небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна сувора підтримка санкцій та зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якнайшвидше. Ми вже направили країнам список озброєнь", - резюмував він.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до Шольца щодо поставок Україні Marder.
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