"Інтерес Путіна не закінчується Києвом та кордоном із Польщею" - Кличко

Віталій Кличко закликав прискорити постачання озброєння Україні.

Мер Києва Віталій Кличко вчергове наголосив, що Україна потребує ще більше озброєння для боротьби проти російської агресії.

Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Кличко наголосив, що зараз ЗСУ захищають не лише територію України, але і Європу.

"За декілька сотень кілометрів звідси тривають жорсткі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім'ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - заявив він.

Очільник Києва наголосив, що диктатор Путін може вторгнутися до країн Європи, зокрема Німеччини.

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"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом та кордоном із Польщею. Я твердо вірю, що Путін зайде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не має забувати: частина Німеччини була частиною Радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого у ЄС", - сказав він.

Віталій Кличко також зауважив, що обіцяне озброєння Україні надходить надто повільно, і не стільки, скільки її потрібно.

"Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не маємо забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде дуже небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна сувора підтримка санкцій та зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якнайшвидше. Ми вже направили країнам список озброєнь", - резюмував він.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до Шольца щодо поставок Україні Marder.

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