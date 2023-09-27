Інтереси держав ЄС у справі щодо зернової суперечки з Україною представлятиме Єврокомісія

До складу делегації ЄС увійшли експерти з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Європейська комісія буде представляти інтереси Польщі, Угорщини та Словаччини в суперечці з Україною у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомило польське видання PAP.

"У вівторок прийнято рішення, що країни ЄС у суперечці в СОТ представлятиме Європейська комісія. До складу делегації ЄС увійшли експерти з Польщі, Словаччини та Угорщини", — цитує PAP своє джерело.

У повідомленні вказується, що незабаром у Швейцарії розпочнеться розгляд скарги України проти Польщі, Угорщини та Словаччини щодо заборони на експорт українського збіжжя.

Крім того, видання вказує, що за словами неназваних європейських дипломатів, відкриття процедури в СОТ «закриває для України інші канали діалогу» в цій справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україна вирішуватиме з Польщею проблеми експорту зерна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дуди заявили, що "Польща не буде нав'язуватися, якщо Україна не захоче дружити".

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