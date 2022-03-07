Інтернаціональний легіон: створено спецпідрозділ, який вже приступив до виконання бойових завдань проти агресії РФ

Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони.
Створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, він вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Про це повідомляє ГУР МО України.
Начальник ГУР МО України бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю.
Тим часом Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.
Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.
Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону 27 лютого.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.