Інтернаціональний легіон: створено спецпідрозділ, який вже приступив до виконання бойових завдань проти агресії РФ

Інтернаціональний легіон: створено спецпідрозділ, який вже приступив до виконання бойових завдань проти агресії РФ

Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони.

Створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, він вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Про це повідомляє ГУР МО України.

Начальник ГУР МО України бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю.

Тим часом Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону 27 лютого.