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Інтернаціональний легіон: створено спецпідрозділ, який вже приступив до виконання бойових завдань проти агресії РФ

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Інтернаціональний легіон: створено спецпідрозділ, який вже приступив до виконання бойових завдань проти агресії РФ

Ілюстрація / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони.

Створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, він вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Про це повідомляє ГУР МО України.

Начальник ГУР МО України бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю.

Тим часом Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про створення  Інтернаціонального легіону  27 лютого.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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