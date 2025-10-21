Інтернати перетворилися у маркетплейси: як ухилянти шукають жінок з інвалідністю для одруження

Реклама

Під час повномасштабного вторгнення постала чоловіки, які хочуть уникнути мобілізації, шукають собі дружин з інвалідністю. Дуже часто таких «наречених» шукають у спеціалізованих інтернатах чи реабілітаційних центрах.

Про це заявила Галина Курило — директорка українського офісу міжнародної організації Disability Rights International, яка займається захистом прав дітей та людей з інвалідністю, пише hromadske.

За її словами, такі інтернати стали «маркетплейсом дружин».

Реклама

«У 2022 році я стільки запитів отримала! Мені писали: „Ти ж працюєш із людьми з інвалідністю. Допоможи знайти“. Хтось казав, що буде утримувати жінку за свої кошти, хтось казав, що буде платити, але дехто й такого не пропонував», — каже експертка.

За її словами, деякі такі «женихи» вважають, що такі пропозиції — це добре, бо жінка може вийти з інтернату. Зрештою, в інтернатах до жінок з інтелектуальною інвалідністю дійсно погане ставлення — їх нерідко ґвалтують, змушують робити аборти, або примусово стерилізують, про що йдеться у повній статті «Громадського».

За словами Курило, одна із жінок з інвалідністю, яка проживає в інтернаті, просила її допомогти оформити над нею опікунство. Потенційна опікунка хотіла потім одружити з нею свого сина й так допомогти йому «відкосити» від армії.

Коли Галина перевірила документи, виявилося, що той чоловік іще навіть не розлучився з дружиною. Тій родині не вдалося оформити документи на опіку.

Реклама

Раніше ми писали, що українка спробувала вивезти за кордон молодшого на 24 роки "коханого".