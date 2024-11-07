Інтернет-кохання призвело до в'язниці: жителя Харківщини засудили за роботу на ворога

У травні 2024 року безробітний житель м. Дергачі Харківської області познайомився з дівчиною через сайт знайомств. Вона виявилася "журналісткою", яка нібито розповідала "правду" про повномасштабне вторгнення на Харківщині.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Вона просила допомогти та передати їй місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах.

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Харків'янин поринувши в інтернет-кохання, обходив місто та приховано здійснював фотофіксацію місць базування Сил оборони.

Правоохоронці викрили чоловіка у червні 2024 року. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари рашистів та готував підпали військових авто у Дніпрі.

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