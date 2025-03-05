Інтернет-шахрай "обчистив" військового на 100 тисяч гривень: подробиці схеми (фото)

Військовий перейшов за фішинговим посиланням від зловмисника у соціальній мережі.

У Чернігівській області Інтернет-шахрай заволодів грошима бійця ЗСУ у розмірі 100 тис. грн. Слідчі Ніжинського райуправління поліції підготували для зловмисника обвинувальний акт.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Під час досудового розслідування вдалося з’ясувати, що у травні 2023 року мешканець Ніжина у змові з невідомим спільником надіслав військовому фішингове посилання у соціальній мережі.

Далі зловмисник встановив параметри онлайн-банкінгу потерпілого та повні реквізити його платіжної картки. Після цього фігурант провів багатоетапне перерахування грошей із картки військового на свої рахунки. Загалом таким чином із картки бійця було незаконно виведено 100 тис. грн.

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Згодом шахрай частвну отриманих грошей – понад 10 тис. грн – зняв готівкою в одному з ніжинських банкоматів та витратив на власний розсуд.

Слідчі завершили досудове розслідування та склали обвинувальний акт за статтею про шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Максимальне покарання за такий злочин – п’ять років ув’язнення.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано прокуророві Ніжинської окружної прокуратури для скерування до суду.

У Чернігівській області Інтернет-шахрай заволодів грошима бійця ЗСУ у розмірі 100 тис. грн / Фото: Національна поліція

У Чернігівській області Інтернет-шахрай заволодів грошима бійця ЗСУ у розмірі 100 тис. грн / Фото: Національна поліція

До слова, шахраї виманили у жительки Одеської області 3 млн грн, які вона отримала як державну компенсацію за загибель сина-військового.