Інтернет-шахрая, який незаконно використовував бренд ТСН, притягнули до кримінальної відповідальності

У вересні стало відомо про безпрецендентний випадок - Печерський районний суд міста Києва виніс вирок у справі щодо шахрайства та незаконного використання бренду телеканалу 1+1 та ТСН зокрема, притягнувши порушника до кримінальної відповідальності строком на 5 років позбавлення волі з випробуванням.

Зловмисник зі спільниками рекламували у соціальних мережах свої послуги з інвестицій у криптовалюту і ошукували довірливих громадян, заволодівши їхніми грошима. При цьому вони використовували імідж і репутацію телеканалу 1+1 і ТСН, створюючи ряд фейкових роликів та новинних сюжетів для залучення нових вкладників.

Завдяки спільним діям 1+1 media, адвокатів Smartsolutions та правоохоронців спочатку вдалося затримали одного з головних фігурантів, який саме отримував 400 000 грн від чергового інвестора. Згодом упіймали й інших зловмисників. Усього ж у групі було 10 осіб, а їх жертвами найчастіше ставали люди, які опинились у скрутних ситуаціях. Врешті, всі фігуранти справи опинилися на лаві підсудних.

Розслідування встановило, що у результаті діяльності шахрайської групи громадянам України було завдано збитків на суму понад півмільйона гривень.

"Вироком Печерського районного суду, один із фігурантів, який визнав свою вину та відшкодував потерпілим людям пропорційну частину нанесених збитків, був засуджений до умовного позбавлення волі на 5 років з іспитовим строком у 3 роки. Ми задоволені цим вироком і очікуємо винесення подібних вироків щодо аналогічних фігурантів, учасників злочинної групи", – розповів Віталій Волошин, адвокат компанії Smartsolutions.

Заступник генерального директора 1+1 media з правових питань та керівник Ініціативи "Чисте небо" В’ячеслав Мієнко каже, що, на жаль, такі випадки непоодинокі. Здебільшого шахраї використовують торговельні марки 1+1 media, образи ведучих, айдентику телевізійних передач для того, що поширювати фейкову інформацію.

"Бренди 1+1 media та ведучі наших телеканалів є лідерами думок, отже, вони формують довіру аудиторії і, відповідно, шахраї цим користуються, просуваючи наративи, які дозволяють виманювати гроші у людей. Це явище жахливо небезпечне і, крім того, що воно має соціальний негативний вплив, ще й завдає шкоди репутації компанії. Проте, вірю, що ця ситуація стане показовою для усіх інтернет-шахраїв, які все ще сподіваються, що їхня діяльність пройде непомічено", – прокоментував В’ячеслав Мієнко.

Своєю чергою, в 1+1 media закликають критично ставитися до будь-якої інформації, перевіряти першоджерело та у разі виявлення фейку – повідомляти про такі випадки.

"Формування культури медіаграмотності в суспільстві – є одним із завдань 1+1 media та Ініціативи "Чисте небо". Відповідно, спільно з партнерами ми продовжимо робити корисні справи та доносити важливу інформацію до мільйонів українців", – резюмував заступник генерального директора 1+1 media з правових питань та керівник Ініціативи "Чисте небо" В’ячеслав Мієнко.

Детальніше – в сюжеті ТСН за цим посиланням.

Довідково:

Нагадаємо, 1+1 media входить до ініціативи "Чисте небо", яка продовжує активну антипіратську діяльність і допомагає фіксувати правопорушення спільно з компетентними органами. Ініціатива створена влітку 2013 року з метою розвитку в УАнеті легального аудіовізуального продукту та боротьби з ресурсами, що поширюють контент із порушенням права інтелектуальної власності. ІЧН нараховує більше 20 учасників і партнерів, серед яких найбільші гравці медіаринку України.