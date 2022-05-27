Інтернетом від Starlink в Україні користуються вже понад 150 тисяч людей – Федоров

Інтернетом від Starlink в Україні користуються вже понад 150 тисяч людей – Федоров

На сьогодні в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink та супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей.

Зокрема, завдяки Starlink відновлюють Інтернет на багатьох деокупованих територіях України.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Я вірю в те, що це майбутнє – супутниковий Інтернет. Я впевнений, що він буде в нас як базова функція і в смартфоні, і вдома, і в автомобілях. Тобто це буде вже через кілька років, можливо, більше трохи. Це буде вже норма життя", – розповів Федоров.

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"Тому ми дуже хотіли, щоби SpaceX почали співпрацювати в Україні. На жаль, війна пришвидшила цей процес і сьогодні в нас більше 10 тисяч Starlink вже працює в Україні. Більш ніж 150 тисяч людей користуються терміналами Starlink. Але ми вели комунікацію і до цього, щоб компанія відкрила офіс в Україні. І зараз вже зареєстрована компанія в Україні, і дуже скоро буде відкритий офіс", – повідомив міністр.

Він зазначив, що відповідна технологія дуже активно використовується в Україні для того, щоб підтримувати базову критичну інфраструктуру, щоб додаткові резерви мали енергетична та медична сфери.

"Ну, і до речі, багато деокупованих територій відновлюють Інтернет завдяки Starlink. Тому що це можливість підключити вежі операторів, фіксований Інтернет до Starlink і зробити так, щоб велика кількість людей отримали Інтернет", – розповів Федоров.

Зауважимо, що наразі Starlink в Україні безкоштовний. Термінали Starlink забезпечують високошвидкісний Інтернет у містах по всій Україні (швидкість на приймання близько 150 Мбіт/с), зокрема і в регіонах, які зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок авіаударів та обстрілів окупаційними російськими військами, повідомили в ITC.ua.

Термінали здебільшого працюють для об’єктів соціальної інфраструктури – це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини.

Після звільнення містечок Київської та чернігівської областей мобільні оператори почали відновлювати зв’язок саме за допомогою Starlink. Кабельні Інтернет-провайдери також покладаються на Starlink.

Нагадаємо, 27 квітня в Україні було зареєстроване представництво Starlink.

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