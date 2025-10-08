- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
«Інтерпайп» Пінчука підтримав «Пегас»: притулок рятує тварин, що пережили війну
«Інтерпайп» Віктора Пінчука почав системну підтримку притулка для тварин “Пегас” на Дніпропетровщині. Бізнес допоміг побудувати нові вольєри для тварин, передав корм, посуд для годування та портативний рентген апарат для ветклініки на території притулку.
У Пегасі може перебувати до 2000 тварин, більшість – евакуйовані із зони бойових дій. Тут є пес із Херсонщини, врятований після затоплення – його винесла вода разом із будкою. Іншого привезли з Донеччини з контузією та осколковими пораненнями. Завдяки догляду він відновився і залишився добрим та товариським. Подібних історій у притулку сотні. Деякі тварини мають інвалідність.
«Ми працюємо понад 15 років. З самого початку ми забирали хворих та скалічених тварин, викупали тих, кого продавали на забій. З початку війни до нас почали потрапляти скалічені та покинуті тварини із зони бойових дій, часто привозять тих, кого власники не знають куди подіти під час евакуації. Багато тварин дістали з-під завалів з контузіями та травмами. Враховуючи, що кількість тварин росте, нам не вистачало місць для розміщення і потрібно будувати додаткові. І без допомоги нам тут не обійтись», – розповідає співзасновниця притулку Олена Русіна.
Більшість мешканців притулку – собаки та коти, але у «Пегасі» живуть також коні, віслюки, корови, кози, вівці, свині, єноти, єнотовидні собаки, лисиці, вовк, дикі та свійські птахи і навіть верблюд. Притулок має на території власну ветклініку зі стаціонаром, де лікують підопічних. Частину безхатьок вдається прилаштувати в нові родині, інші залишаються в притулку.
«Пегас» – один із найкращих притулків в Україні. Тут все організовано з турботою: у собак є власні будки, вольєри та велика зона вигулу. Саме тут знайшли прихисток безпритульні тварини, яких раніше підгодовували наші працівники біля заводів. Для Інтерпайп підтримка такого притулку – справді честь. Це частина нашої політики корпоративної відповідальності – допомагати там, де це справді потрібно», – зазначила директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.