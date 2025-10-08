«Інтерпайп» Пінчука підтримав «Пегас»: притулок рятує тварин, що пережили війну

Реклама

У Пегасі може перебувати до 2000 тварин, більшість – евакуйовані із зони бойових дій. Тут є пес із Херсонщини, врятований після затоплення – його винесла вода разом із будкою. Іншого привезли з Донеччини з контузією та осколковими пораненнями. Завдяки догляду він відновився і залишився добрим та товариським. Подібних історій у притулку сотні. Деякі тварини мають інвалідність.

«Ми працюємо понад 15 років. З самого початку ми забирали хворих та скалічених тварин, викупали тих, кого продавали на забій. З початку війни до нас почали потрапляти скалічені та покинуті тварини із зони бойових дій, часто привозять тих, кого власники не знають куди подіти під час евакуації. Багато тварин дістали з-під завалів з контузіями та травмами. Враховуючи, що кількість тварин росте, нам не вистачало місць для розміщення і потрібно будувати додаткові. І без допомоги нам тут не обійтись», – розповідає співзасновниця притулку Олена Русіна.

Більшість мешканців притулку – собаки та коти, але у «Пегасі» живуть також коні, віслюки, корови, кози, вівці, свині, єноти, єнотовидні собаки, лисиці, вовк, дикі та свійські птахи і навіть верблюд. Притулок має на території власну ветклініку зі стаціонаром, де лікують підопічних. Частину безхатьок вдається прилаштувати в нові родині, інші залишаються в притулку.

Реклама

«Пегас» – один із найкращих притулків в Україні. Тут все організовано з турботою: у собак є власні будки, вольєри та велика зона вигулу. Саме тут знайшли прихисток безпритульні тварини, яких раніше підгодовували наші працівники біля заводів. Для Інтерпайп підтримка такого притулку – справді честь. Це частина нашої політики корпоративної відповідальності – допомагати там, де це справді потрібно», – зазначила директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.