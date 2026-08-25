ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

«Інтерпайп» пропонує ветеранам нові посади, якщо через поранення неможливо повернутись на довоєнне робоче місце

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
«Інтерпайп» пропонує ветеранам нові посади, якщо через поранення неможливо повернутись на довоєнне робоче місце

Українська промислова компанія «Інтерпайп» реалізує програму з реінтеграції ветеранів, яка передбачає лікування, реабілітацію, залучення до групових підтримуючих активностей і поступове повернення до робочого процесу, пише OBOZ.

«Незалежно від причин звільнення зі служби, людина не повертається одразу на роботу. Спочатку — розширений медичний огляд та лікування у корпоративній поліклініці. Якщо потрібно — фізична та психологічна реабілітація у Центрі підтримки ветеранів, який створила компанія. Також ветеран може звернутися за консультацією щодо виплат та оформлення статусів до корпоративного юриста», — розповідає видання.

Для більш швидкої реінтеграції щовихідних для ветеранів та їх родин компанія проводить підтримуючі заходи, на яких вони можуть поспілкуватися між собою. Такі заходи планують разом з психологами, бо це частина психологічного відновлення. Це може бути іпо- чи каністерапія, риболовля, катання на яхтах, чайна церемонія.

Окремий важливий етап — це повернення ветерана на роботу. У компанії наголошують, що не всі можуть повернутися на своє довоєнне робоче місце після поранень. «У таких випадках керівники заводів разом з HR-фахівцями та координаторами патронатної служби підбирають ветерану інше робоче місце, яке б відповідало його досвіду, знанням та кар’єрним планам. Досвідчений працівник може стати лінійним керівником, або перейти на інженерну посаду», — пише видання.

У публікації згадується історія Анатолія Вербецького. Чоловік мав бойовий досвід ще під час АТО. В 2022 році з перших днів повномасштабної війни боронив країну. Під час одного з бойових завдань його позицію розстріляли з танку. Анатолій отримав численні важкі поранення, багато місяців був прикутий до ліжка, пройшов довге лікування та реабілітацію, в тому числі закордоном. До війни чоловік працював токарем. Проте повернутися на свою роботу не зміг, але знання, досвід та наявна освіта дозволили йому стати інженером-технологом у рідному цеху.

«Ми розуміємо, що в майбутньому двоє з трьох чоловіків матимуть бойовий досвід, тому вже зараз розробили модель реінтеграції ветеранів, яка дозволяє повернути людину до цивільного життя, адже просто повернутися з фронту мало», — зазначає директорка з комунікацій Інтерпайпу Людмила Новак.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie