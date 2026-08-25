«Інтерпайп» пропонує ветеранам нові посади, якщо через поранення неможливо повернутись на довоєнне робоче місце

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Українська промислова компанія «Інтерпайп» реалізує програму з реінтеграції ветеранів, яка передбачає лікування, реабілітацію, залучення до групових підтримуючих активностей і поступове повернення до робочого процесу, пише OBOZ.

«Незалежно від причин звільнення зі служби, людина не повертається одразу на роботу. Спочатку — розширений медичний огляд та лікування у корпоративній поліклініці. Якщо потрібно — фізична та психологічна реабілітація у Центрі підтримки ветеранів, який створила компанія. Також ветеран може звернутися за консультацією щодо виплат та оформлення статусів до корпоративного юриста», — розповідає видання.

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Для більш швидкої реінтеграції щовихідних для ветеранів та їх родин компанія проводить підтримуючі заходи, на яких вони можуть поспілкуватися між собою. Такі заходи планують разом з психологами, бо це частина психологічного відновлення. Це може бути іпо- чи каністерапія, риболовля, катання на яхтах, чайна церемонія.

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Окремий важливий етап — це повернення ветерана на роботу. У компанії наголошують, що не всі можуть повернутися на своє довоєнне робоче місце після поранень. «У таких випадках керівники заводів разом з HR-фахівцями та координаторами патронатної служби підбирають ветерану інше робоче місце, яке б відповідало його досвіду, знанням та кар’єрним планам. Досвідчений працівник може стати лінійним керівником, або перейти на інженерну посаду», — пише видання.

У публікації згадується історія Анатолія Вербецького. Чоловік мав бойовий досвід ще під час АТО. В 2022 році з перших днів повномасштабної війни боронив країну. Під час одного з бойових завдань його позицію розстріляли з танку. Анатолій отримав численні важкі поранення, багато місяців був прикутий до ліжка, пройшов довге лікування та реабілітацію, в тому числі закордоном. До війни чоловік працював токарем. Проте повернутися на свою роботу не зміг, але знання, досвід та наявна освіта дозволили йому стати інженером-технологом у рідному цеху.

«Ми розуміємо, що в майбутньому двоє з трьох чоловіків матимуть бойовий досвід, тому вже зараз розробили модель реінтеграції ветеранів, яка дозволяє повернути людину до цивільного життя, адже просто повернутися з фронту мало», — зазначає директорка з комунікацій Інтерпайпу Людмила Новак.

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