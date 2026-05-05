«Інтерпайп» розробив новий дизайн колісної пари для вагонобудівника у Північній Європі

Реклама

Як повідомляє компанія, колісна пара ULT35 із власної лінійки ULTIMATE була розроблена R&D-фахівцями «Інтерпайпу» спеціально для вагонів, призначених для важких перевезень. Новий продукт витримує максимальне навантаження на вісь до 35 тонн, що значно вище за більш звичні для вантажного сегмента 20-25 тонн.

Вагони з навантаженням на вісь у 35 тонн використовують в обмеженій кількості країн для спеціалізованого призначення, адже підвищена вага потребує посиленої залізничної інфраструктури. Крім того, значно вищі вимоги висуваються і до коліс та осей з точки зору міцності та зносостійкості.

«Цей дизайн стане новим стандартом для нашого постійного партнера – шведського вагонобудівника, який спеціалізується на важких вагонах. Колісна пара розроблена саме для 35 тонн, проте конструкція дозволяє використовувати її і для вагонів з меншим навантаженням. Таким чином, нам вдалося подовжити термін служби коліс та потенційно зменшити для клієнта необхідний запас коліс і колісних пар для ремонту вагонів», - каже Ніклас Ерікссон, провідний фахівець із продажу залізничної продукції «Інтерпайп» на ринок Європи.

Реклама

Нагадаємо, що раніше «Інтерпайп» поставив колеса для залізниці за Полярним колом. Клієнт здійснює перевезення потягами-рудовозами у Скандинавії, де температура повітря може опускатися до -40°C.

Новини партнерів