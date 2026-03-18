"Інтерсіті" з пересадкою: чи потрібно доплачувати за квиток Київ-Харків

Квитки на «Інтерсіті» / © УНІАН

Реклама

Пасажирам, які подорожують між Києвом і Харковом із пересадкою, не доведеться купувати додаткові квитки. Вартість поїздки вже включає весь маршрут незалежно від кількості пересадок.

Про це повідомили в «Укрзалізниці» в коментарі «РБК-Україна».

В «УЗ» пояснили, що якщо пасажир заздалегідь придбав квиток за напрямком Київ — Харків або у зворотному напрямку, жодних доплат під час пересадки не передбачено.

Реклама

«Додаткові квитки купувати не потрібно. Квиток покриває повну вартість поїздки за обраним маршрутом», — зазначили там.

Навіть у разі змін у логістиці чи необхідності пересадки пасажири можуть користуватися одним квитком без додаткових витрат.

Що відбувається з залізничним сполученням

Залізнична інфраструктура зазнає регулярних атак з боку Росії. Це впливає на графіки руху та може змушувати змінювати маршрути поїздів.

Зокрема, 14 березня дрон влучив у пасажирський поїзд у Сумській області. Там минулося без жертв, пасажирів евакуювали.

Реклама

Того ж дня удару зазнав приміський поїзд у Харківській області. Тоді постраждали машиніст і його помічник.

Раніше, 12 березня, було атаковано залізничну інфраструктуру на Сумщині, внаслідок чого пошкоджено локомотиви та колії.

А 8 березня безпілотник атакував поїзд Київ — Суми.

Також раніше йшлося про те, що «Укрзалізниця» скасувала прямі швидкісні поїзди до Харкова. «УЗ» вже розповіла про альтернативу доправлення громадян, які встигли придбати квитки на скасовані прямі рейси. Зокрема, пасажири рейсу №723 Харків — Київ, відправлення якого планувалося 18 березня о 13:12 з Харкова, отримали повідомлення з поясненням ситуації.