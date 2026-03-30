Інцидент із дронами у Фінляндії: Зеленський поговорив зі Стуббом
На думку Зеленського, європецці мають об’єднуватися для гарантування безпеки.
Президент України Володимир Зеленський говорив із очільником Фінляндії Александром Стуббом. Говорили, зокрема, про дрони на території країни.
Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
Безпека Європи та дрони у Фінляндії — деталі розмови
Зеленський наголошує: Європі важливо предметно координуватися.
«Саме так і робимо з Алексом. Я поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями. Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним», — поділився він.
Як акцентував Зеленський, сьогодні безпека — передусім.
«І зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати», — зазначає український лідер.
Йшлося також про інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії.
«Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!», — завершив Зеленський.
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що на територію країни залетіли безпілотники, один із яких має українське походження. За даними фінської влади, дрони порушили повітряний простір країни, а один із них ідентифікували як український БпЛА типу Ан-196 «Лютий». Ймовірно, безпілотники відхилилися від курсу через роботу російських засобів РЕБ. Влада запевнила, що військової загрози для Фінляндії немає.