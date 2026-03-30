Інцидент із дронами у Фінляндії: Зеленський поговорив зі Стуббом

Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський говорив із очільником Фінляндії Александром Стуббом. Говорили, зокрема, про дрони на території країни.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Безпека Європи та дрони у Фінляндії — деталі розмови

Зеленський наголошує: Європі важливо предметно координуватися.

«Саме так і робимо з Алексом. Я поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями. Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним», — поділився він.

Як акцентував Зеленський, сьогодні безпека — передусім.

«І зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати», — зазначає український лідер.

Йшлося також про інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії.

«Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!», — завершив Зеленський.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що на територію країни залетіли безпілотники, один із яких має українське походження. За даними фінської влади, дрони порушили повітряний простір країни, а один із них ідентифікували як український БпЛА типу Ан-196 «Лютий». Ймовірно, безпілотники відхилилися від курсу через роботу російських засобів РЕБ. Влада запевнила, що військової загрози для Фінляндії немає.