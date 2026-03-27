Інцидент із силовою "мобілізацією" 60-річного рибалки: як виправдовуються в ТЦК

Затримання працівника ТЦК на Волині / © Державне бюро розслідувань

У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували порушення кримінальної справи проти свого працівника, який застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації. За інформацією ДБР, до чоловік, який рибалив на озері, застосували перцевий газ і електрошокер, внаслідок інциденту він отримав перелом кістки зі зміщенням.

У коментарі військового відомства заперечили офіційну інформацію, поширену пресслужбою ДБР.

Зокрема, в обласному ТЦК стверджують, що до потерпілого не застосовували електрошокер, а тільки перцевий газ. Причиною цього стала начебто відмова надати військово-облікові документи та агресивна поведінка 60-річного чоловіка, який не підлягає мобілізації.

Військові також спростовують інформацію ДБР про перелом зі зміщенням, який отримав потерпілий після застосування до нього сили.

«За новою інформацією літній чоловік внаслідок конфлікту має накол кістки (тобто тріщину, неповний перелом, при якому порушується цілісність кісткової тканини, але уламки кістки не зміщуються — ТСН.ua) одного з пальців руки, побиття чи жорстокого поводження з ним не було», — запевняють у Волинському обласному ТЦК та СП.

У відомстві стверджують, що під час інциденту громадянин завдав удару військовослужбовцю ТЦК та СП в обличчя, внаслідок чого той отримав легкі тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою.

«За цим фактом внесено відомості до ЄРДР. Досудове розслідування триває», — заявили в ТЦК.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про затримання начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, якому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід — домашній арешт.

Нагадаємо, в Одесі поліція перевіряє повідомлення місцевої мешканки про інцидент, який стався начебто під час примусової мобілізації. За словами заявниці, люди у військовій формі силоміць затягли до бусика її чоловіка, а також її разом з однорічною дитиною.