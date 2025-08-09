Інцидент під час мобілізації у Миколаєві: у ТЦК пояснили ситуацію

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Під час заходів оповіщення з приводу мобілізації у місті Миколаєві працівники ТЦК застосували фізичну силу щодо військовозобов’язаного, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів.

В Миколаївському обласному ТЦК та СП роз’яснили ситуацію.

У відомстві повідомили, що військовослужбовці ТЦК встановили, що чоловік перебуває в розшуку і не має підстав для відстрочки.

«На законну вимогу пред’явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивною — застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

У відповідь військовослужбовці змушені були застосувати «заходи фізичного впливу».

Доставлення військовозобов’язаного до найближчого ТЦК та СП обо ООЦМ здійснювали працівники поліції.

«Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві загинув чоловік, який тікав від поліцейських та військовослужбовців ТЦК.

Нещодавно у Миколаївській області цивільні з битами та металевими трубами напали на військових ТЦК та СП.