Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: Генштаб зробив офіційну заяву

Заява Генштабу щодо подій у Петропавлівській Борщагівці / © Дмитро Лубінець

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У Генеральному штабі Збройних Сил України офіційно відреагували на інцидент, що стався 2 листопада в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. У військовому відомстві наголосили на критичній важливості дотримання законності, поваги до захисників та неприпустимості самосуду чи підриву довіри до армії.

Про це йдеться у заяві Генштабу.

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У Генштабі прокоментували інцидент у Петропавлівській Борщагівці

«У зв’язку з подіями 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області Генеральний штаб Збройних Сил України вважає за необхідне наголосити на кількох принципових речах. Українські військовослужбовці заслуговують на повагу, захист і справедливе ставлення з боку держави та суспільства. Військова форма жодним чином не позбавляє людину права на гідність, безпеку та захист від погроз, приниження і насильства. Повага до військовослужбовця — не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування», — пишуть у відомстві.

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Наразі деталі та обставини надзвичайної події з’ясовуються уповноваженими державними інстанціями. За даними командування, Державне бюро розслідувань уже порушило кримінальне провадження, а Національна гвардія разом із Міністерством внутрішніх справ ініціювала внутрішні службові перевірки.

Окрім цього, до вивчення справи залучилися Служба безпеки України та Офіс військового омбудсмена.

Генштаб виступає за повну об’єктивність та неупередженість слідства.

«Висновки про наявність порушень і відповідальність конкретних осіб мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на емоціях, припущеннях чи публічному тиску. Право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці», — додали у Генштабі.

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У військовому керівництві нагадують, що країна перебуває в стані виснажливої війни, де сотні тисяч військових щодня боронять державу на межі людських сил. Тому суспільство має проявляти не лише вимогливість, а й високу відповідальність, емпатію та підтримку щодо тих, хто тримає фронт.

Водночас у заяві акцентували, що військова служба нерозривно пов’язана з дисципліною та чітким виконанням норм законодавства.

«Процес долучення до війська та повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини мають здійснюватися відповідно до закону та з повагою до людської гідності. Водночас ухилення від виконання військового обов’язку та самовільне залишення військової частини тягнуть передбачену законом відповідальність».

Окреме застереження зробили на безпеці військових у медіапросторі. Оприлюднення будь-яких даних про місця перебування бійців, які дають змогу ворогу вирахувати їхню дислокацію, створює пряму загрозу для їхнього життя. Розповсюдження подібної інформації підпадає під статтю 114-2 Кримінального кодексу України та тягне за собою сувору кримінальну відповідальність.

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У командуванні також застерігають громадян від підігрування ворожій пропаганді. Ворог свідомо намагається роздмухувати будь-які внутрішні суперечки, аби підірвати довіру українців до Сил оборони. У зв’язку з цим військове керівництво закликає не тиражувати неперевірені закиди, не виносити поспішних публічних вироків замість правоохоронців і не використовувати поодинокі випадки для таврування всього українського війська.

«Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю. Люди у військовій формі захищають ту саму державу, ті самі родини й ті самі права, якими користуються всі громадяни України. Дотримання закону є обов’язковим для всіх. І держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень».

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