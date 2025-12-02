ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
478
1 хв

Інцидент з російським танкером Midvolga 2: у МЗС України відреагували

Україна не причетна до удару по танкеру РФ у Чорному морі.

Катерина Сердюк
Атака на такер Midvolga 2

У МЗС України відреагували на інцидент із російським танкером, який атакували в Чорному морі. Наша держава відкинула звинувачення РФ.

Про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий.

«Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою», — стверджує він.

Крім того, додає речник, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на цікавий нюанс.

«Росія, можливо, все це інсценувала», — завершує Тихий.

Нагадаємо, морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньового флоту» РФ Kairo та Virat у Чорному морі. За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафту на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

Атаками вкрай невдоволені в Туреччині. Мовляв, інциденти, які сталися у їхній економічній зоні в Чорному морі, «створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна і довкілля в регіоні». Своєю чергою у Казахстані заявили: цей «акт завдає шкоди двостороннім відносинам між Республікою Казахстан та Україною».

