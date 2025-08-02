Інцидент з ТЦК у Вінниці: чоловіків вивозять зі стадіону після нічного мітингу - ЗМІ

Поліція / © Суспільне

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У Вінниці незадовго до завершення комендантської години, близько 04:40, чоловіків, які перебувають на території стадіону, почали вивозити. Нагадаємо, що раніше у місті сталася сутичка між ТЦК та родичами мобілізованих: довелося втрутитися поліції.

Про це пише Суспільне.Вінниця у повідомленні у соцмережах.

Станом на 03:00, за підрахунками журналістів, на місці події залишаються близько 20 людей.

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Також вінничани почали збиратися під стінами стадіону після того, як у Мережі з’явилася відеотрансляція, на якій видно, як натовп вимагає випустити чоловіків, яких там, за словами людей, утримують. На відео також зафіксовано, як учасники мітингу намагаються прорватися крізь двері та скандують “Виходьте, хлопці!”.

Раніше поліція діалогу спілкувалася з людьми та просила їх розходитися додому у зв'язку з комендантською годиною.