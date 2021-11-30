"Інтуїтивно взявшись за руки, почали бігти вперед, але не встигли": у Полтаві на жінку з дитиною впало дерево

"Інтуїтивно взявшись за руки, почали бігти вперед, але не встигли": у Полтаві на жінку з дитиною впало дерево

На маму з донькою впали гілки з дерева.

У Полтаві негода наробила лиха - після зливи почали ламатися гілки дерев і падати на тротуар. Так, дерево, що розкололося, ледь не вбило маму з дитиною, які саме проходили повз.

Про це повідомляють kolo.news.

Інцидент стався на вулиці Монастирська у Полтаві. Мама з донькою поверталися додому близько 20.30, коли на них впало дерево:

"Ми йшли, не поспішаючи, тротуаром. Коли вже практично пройшли огорожу школи-інтернату, раптово за спиною почули гучний тріск. Ми не встигли навіть зрозуміти, що це, але інтуїтивно взявшись за руки, почали бігти вперед. Все сталося буквально в лічені секунди. На жаль, ми не встигли. Гілки впали на нас. Доньку вдарило по руці, я отримала удар по голові. На щастя, травми виявилися незначними. Проте ми дуже злякалися, донечка сильно кричала і плакала", - розповіла жінка.

До медзакладу мама з донькою по допомогу не зверталися.

Наступного ранку жінка пішла подивитися на місце події і побачила, що дерево було трухлявим.

Нагадаємо, що у Києві під час хресного ходу 35-річну жінку причавило деревом. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася матінка настоятеля храму Преображення Господнього в місті Київ протоієрея Сергія Коцара Марія.

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