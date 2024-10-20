Інвалідності прокурорів і злочинний союз РФ та КНДР: головне зі звернення президента

Ввечері 20 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

За словами президента, за одну добу 18 жовтня було 129 російських дронів. А загалом від початку цього року Росія застосувала вже більш ніж 6130 "шахедів".

"Значну частину наші воїни збивають. Багато допомагає РЕБ. Але не в усьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання «шахедів», і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", – зазначив глава держави.

Він наголосив на нову загрозу: "злочинний союз Росії та Північної Кореї".

"Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові... Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "Шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", – каже Зеленський.

Президент запевнив, що Україна має підтримку від партнерів за Планом перемоги, зокрема від Франції та Литві.

"Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом, тільки у єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України", – каже Зеленський.

Внутрішній ворог

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", – каже глава держави.

Зеленський відреагував на скандали з МСЕК і "інвалідностями" прокурорів

Раніше президент Зеленський розповів, скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні цього тижня.

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