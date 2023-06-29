Інвестиціям в агросектор бути: Рада зробила крок до залучення міжнародної підтримки для аграріїв під час війни

29 червня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів для сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану. "За" - 238 народних депутатів.

Один із авторів документу – член аграрного комітету ВРУ, народний депутат України від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк – на своїй сторінці у Facebook опублікував деталі ухваленого проєкту.

За словами парламентаря, це перший профільний проект підтримки аграріїв під час війни. Робота над документом разом у співпраці з колегами-парламентарями тривала майже рік. В умовах саботажу рф роботи "зернового коридору", втрат від руйнувань та повернення ПДВ на пальне з 1 липня – проєкт для вітчизняних фермерів особливо актуальний.

"Нам потрібно консолідуватися з міжнародними партнерами. В результаті – запустимо експортні коридори, котрі рф при "великому бажанні" не зможе блокувати, як це зараз робить з морем… Ключове, що передбачає наш механізм? Залучення ООН до роботи сухопутних коридорів. Таким чином ми розв'язуємо проблему заборони експорту української продукції до сусідніх європейських країн… Чи будуть актуальними сухопутні коридори після розблокування моря? Так! Ба більше – диференціація експортних шляхів здешевить логістику аграріям. Наші продовольчі бджілки зможуть обирати найвигідніші для себе умови", – пояснив парламентар.

Основні пункти проєкту:

Формування сталих експортних коридорів за протекції ООН (ФАО);

Міжнародна допомога в рухомому складі (вагони, причепи та інше);

Визначення митних пунктів, які безперервно будуть обслуговувати митні коридори;

Залучення міжнародних операторів мультимодальних перевезень для експорту української агропродукції.

Залучення донорських коштів на покращення логістики.

Тепер Україна сформувала законодавче підґрунтя для покращення експортної логістики та залучення грантових коштів від партнерів для фермерів. Попереду - внесення поправок до другого читання.