Інвестували в “казино”: у Києві група шахраїв привласнила гроші понад 100 вкладників

Лідером шахрайського угруповання був 19-річний парубок, який вигадував схеми залучення “інвесторів”.

У Києві шахрайська група, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино, привласнили гроші понад 100 вкладників. П’ятьом спільникам оголошено про підозру.

Про це повідомили у Національній поліції.

Протиправну діяльність злочинної групи викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам.

Лідером угруповання був 19-річний хлопець, який вигадував способи залучення "інвесторів", займався оформленням банківських карток, так званих дропів, для подальшого виведення грошей. Він же розподіляв отриманий прибуток між членами своєї команди ― чотирма молодими киянами, один із яких - неповнолітній. Вони адміністрували Telegram-канали та спілкувалися онлайн із "інвесторами".

“Зловмисники переконували громадян переказувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки. Однак більше сотні вкладників обіцяних виплат так і не отримали”, - йдеться у повідомленні поліції

Поліцейські провели 10 обшуків: вилучили дві автівки, більше сотні банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, майже дві сотні SIM-карток. Знайшли готівку ― 220 000 грн, $42 000 та чорнові записи.

Поліцейські провели обшуки у членів шахрайської групи / Фото: Національна поліція України

Поліцейські провели обшуки у членів шахрайської групи / Фото: Національна поліція України

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, а учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру. Організатору шахрайської групи окремо повідомили про підозру за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше У Києві затримали чоловіка, який займався шахрайством, прикриваючись званням "військового ЗСУ". Він представлявся побратимом зниклих безвісти солдатів і просив у їхніх родичів гроші на так звану "евакуацію поранених".

Читайте також: