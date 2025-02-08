Інвестуйте, щоб ресурси не дісталися росіянам: Зеленський звернувся до партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська територія володіє значними запасами корисних копалин.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю для Reuters.

"Це дуже багата земля, і у нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнером. Мова йдеться про партнерство. Тому ми стратегічні партнери. Тобто вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, нехай вони приїжджають, давайте разом розробляти, заробляти гроші", - зазначив президент.

Водночас він акцентував на важливості захисту безпеки як України, так і Європи, оскільки ці ресурси не повинні потрапити в руки Росії.

"А головне це безпека західного світу, європейського континенту, щоб все це не дістанеться цим злодіям Росії (та її союзникам, - Ред.) Тому це дуже важливо захистити, бо ми захищаємо себе і Європу, і Сполучені Штати Америки від цієї кількості далекобійні зброю Росії, яка використовує потім всі ці розробки з тих самих корисних копалин. От дивіться, ми і у нас є додаток, він секретний додаток. Безумовно, з партнерами все це відкрито, і ми можемо говорити. І це не про десятки мільярдів. Це трильйони грошей. І є дуже рідкісні корисні копалини", - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, якою бачить співпрацю зі США в розробці корисних копалин в Україні.

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