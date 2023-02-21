Інженер харківської ТЕЦ корегував вогонь російської артилерії: як його покарали

Зрадник фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на Гугл-картах точні місця ворожих влучань по об’єктах у Харкові.

Суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна корегувальнику вогню окупантів по Харкову. Ворожим поплічником виявився інженер з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори довели, що чоловік співпрацював з Росією. Від початку березня 2022 року він через месенджер передавав представнику так званої "ЛНР" відомості про місцеперебування військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення по місту.

"Він фіксував наслідки ворожих обстрілів, позначав на Гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ по об’єктах у Харкові. Отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він передавав дані, наразі ліквідовано.

У суді чоловік свою вину не визнав. Утім суд визнав винним його у державній зраді в умовах воєнного стану і засудив його до 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, депутату Верховної Ради оголосили про підозру у держзраді. За даними СБУ, він цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії.

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