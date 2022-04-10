Інженер з ЧАЕС розповів, що крав пальне у російських військових, щоб уникнути викиду радіоактивних речовин

Інженер з ЧАЕС розповів, що крав пальне у російських військових, щоб уникнути викиду радіоактивних речовин

Українських нацгвардійців, які охороняли станцію, взяли в полон.

Росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. На ЧАЕС розповіли, як крали пальне у російських військових, щоб запобігти катастрофі, - пише ВВС.Україна.

Потім на станцію приїхали фахівці "Росатому".

"Вони хотіли знати, як управляється об'єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили", - розповів ВВС начальник відділу радіаційної безпеки станції Олександр Лобада.

"Нам доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом наш персонал", - розповів інженер Валерій Семенов.

Коли на станцію три дні не подавали електрику, Валерій, за його словами, намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора - він навіть крав його у російських військових.

"Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою. Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства", - сказав Олександр.

"Нам вдалося підтримати безпеку об'єкта. Але засмучує, що вони забрали 169 наших військових", - додав Семенов.

Вивезених росіянами з Чорнобильської АЕС бійців Національної гвардії України морять голодом та не дають води.

Нагадаємо, російські загарбники, які понад місяць перебували на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження, втекли зі станції, коли почали проявлятися перші ознаки радіації. Разом із собою вони взяли в полон українських нацгвардійців.

Зауважимо, вже є перші жертви серед російських військових через променеву хворобу. Як повідомляє Військово-медична служби РФ, зафіксована перша смерть окупанта в Чорнобилі від променевої хвороби. Ще 26 осіб госпіталізовано та 73 у тяжкому стані відправлено до госпіталів для обстеження та лікування.

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