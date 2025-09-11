ТСН у соціальних мережах

680
2 хв

iPhone 17: коли з’явиться в Україні та яка ціна смартфона

Apple представила нову лінійку iPhone 17, яка включає чотири моделі з удосконаленими характеристиками та новим процесором A19 Pro.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Офіційні продажі iPhone 17 стартують 19 вересня

Офіційні продажі iPhone 17 стартують 19 вересня / © Associated Press

Корпорація Apple здійснила осінню презентацію, на якій показала лінійку нових смартфонів та інші аксесуари.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Зокрема, серед представлених пристроїв — iPhone 17 з оновленим екраном, ультратонкий iPhone Air, а також iPhone 17 Pro і Pro Max з алюмінієвим корпусом і новою системою охолодження. Також компанія показала нові покоління AirPods Pro 3, Apple Watch і Watch Ultra.

iPhone 17 / © Associated Press

iPhone 17 / © Associated Press

Apple представила чотири нових iPhone

Як і очікувалося, компанія представила чотири нових смартфона: iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max, а також Air. У лінійці більше немає базової моделі зі збільшеним дисплеєм Plus, її місце заняв ультратонкий 17 Air з товщиною корпусу 5,6 міліметра.

iPhone 17 отримав збільшений до 6,3 дюйма екран з більш тонкими рамками. До того ж смартфон нарешті оснастили дисплеєм з частотою оновлення від 1 до 120 герц і максимальною яскравістю 3000 ніт. Таким чином, він підтримує функцію Always On Display, під час якої навіть у заблокованому стані на екрані відображається важлива інформація.

Смартфон буде доступний у п’яти кольорах: лавандовий, салатний, блакитний, чорний і білий.

Коли в Україні стартують продажі iPhone 17

Видання Forbes повідомляє, що українські ритейлери готуються до старту продажів iPhone 17. У продаж смартфони надійдуть від 26–27 вересня — на тиждень пізніше, ніж у США.

Які будуть ціни на iPhone 17 в Україні

Уже зараз деякі українські онлайн-магазини пропонують оформити передзамовлення, а подекуди вимагають передоплату в розмірі 5% від вартості пристрою. За даними Forbes, ціни зростуть на 10%.

680
