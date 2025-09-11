- Дата публікації
iPhone 17: коли з’явиться в Україні та яка ціна смартфона
Apple представила нову лінійку iPhone 17, яка включає чотири моделі з удосконаленими характеристиками та новим процесором A19 Pro.
Корпорація Apple здійснила осінню презентацію, на якій показала лінійку нових смартфонів та інші аксесуари.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Зокрема, серед представлених пристроїв — iPhone 17 з оновленим екраном, ультратонкий iPhone Air, а також iPhone 17 Pro і Pro Max з алюмінієвим корпусом і новою системою охолодження. Також компанія показала нові покоління AirPods Pro 3, Apple Watch і Watch Ultra.
Apple представила чотири нових iPhone
Як і очікувалося, компанія представила чотири нових смартфона: iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max, а також Air. У лінійці більше немає базової моделі зі збільшеним дисплеєм Plus, її місце заняв ультратонкий 17 Air з товщиною корпусу 5,6 міліметра.
iPhone 17 отримав збільшений до 6,3 дюйма екран з більш тонкими рамками. До того ж смартфон нарешті оснастили дисплеєм з частотою оновлення від 1 до 120 герц і максимальною яскравістю 3000 ніт. Таким чином, він підтримує функцію Always On Display, під час якої навіть у заблокованому стані на екрані відображається важлива інформація.
Смартфон буде доступний у п’яти кольорах: лавандовий, салатний, блакитний, чорний і білий.
Коли в Україні стартують продажі iPhone 17
Видання Forbes повідомляє, що українські ритейлери готуються до старту продажів iPhone 17. У продаж смартфони надійдуть від 26–27 вересня — на тиждень пізніше, ніж у США.
Які будуть ціни на iPhone 17 в Україні
Уже зараз деякі українські онлайн-магазини пропонують оформити передзамовлення, а подекуди вимагають передоплату в розмірі 5% від вартості пристрою. За даними Forbes, ціни зростуть на 10%.