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Порівнювати смартфони Apple варто не за назвою, а за тим, як саме телефон буде використовуватися щодня. iPhone Duo орієнтований на користувачів, яким важливі складаний формат, великий внутрішній екран і багатозадачність. iPhone 18 Pro Max розрахований на тих, кому потрібні великий дисплей, розширені можливості зйомки, висока продуктивність і тривала робота без заряджання. Тож головне питання — потрібні вам переваги складаного формату чи можливостей Айфон 18 Про Макс буде достатньо?

iPhone Duo: для яких сценаріїв підходить складана модель

iPhone Duo підходить для користувачів, яким важливий принципово інший формат смартфона. У складеному стані пристрій залишається компактним, а після розкриття дає великий внутрішній дисплей. Це зручно для роботи з документами, перегляду контенту та багатозадачності.

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Отже, сценарії використання iPhone Duo:

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Соцмережі та месенджери — зовнішній 5,4-дюймовий дисплей зручний для швидкого перегляду повідомлень.

Робота з контентом — внутрішній 7,6-дюймовий Super Retina XDR дає більше робочого простору.

Багатозадачність — Split View дозволяє працювати з кількома застосунками одночасно.

Фото та відео — 48 Мп основна та 48 Мп надширококутна камери підтримують зйомку відео у 4K до 120 кадрів за секунду.

Робота протягом дня — до 31 години перегляду відео на внутрішньому екрані та до 44 годин на зовнішньому.

Зберігання контенту — від 256 ГБ до 2 ТБ пам’яті вистачить для фото, відео, застосунків і великих файлів.

Компактність — у складеному стані смартфон займає менше місця, а титановий корпус і захист IP68 додають практичності.

Айфон 18 Про Макс: коли варто обрати класичний флагман

Якщо від смартфона потрібен максимум, Айфон 18 Про Макс має чим зацікавити. Він особливо розкривається в ресурсомістких сценаріях — під час створення й обробки відео, запуску вимогливих ігор, роботи з великими файлами або тривалого перегляду контенту.

Сценарії для Айфон 18 Про Макс:

Відео, монтаж і документи — 6,9-дюймовий Super Retina XDR OLED із частотою 120 Гц дає великий робочий простір і плавне відтворення.

Професійне фото — система камер із 48 Мп сенсорами дає широкі можливості для різних сюжетів.

Зйомка в різному освітленні — змінна діафрагма основної камери допомагає контролювати кількість світла.

Вимогливі ігри та важкі застосунки — 2-нм чип A20 Pro забезпечує високий запас продуктивності.

Тривала робота — до 45 годин відтворення відео дозволяють довше користуватися смартфоном без зарядки.

Велика бібліотека контенту — пам’ять до 2 ТБ підходить для фото, відео, ігор і робочих файлів.

Робота з великим екраном — 6,9-дюймовий дисплей не потребує розкладання та зручний для щоденного використання.

Як порівняти моделі за ціною та можливостями

Під час вибору варто враховувати не лише, яка на Айфон Дуо та Айфон 18 Про Макс ціна, а й формат смартфона, екран, камеру та автономність. iPhone Duo має сенс обирати тоді, коли потрібні складаний корпус, великий внутрішній дисплей і багатозадачність. Якщо ж складаний формат не є важливим, iPhone 18 Pro Max пропонує великий екран, професійні можливості зйомки, до 45 годин відтворення відео та пам’ять до 2 ТБ, що дає достатній запас для роботи, розваг і зберігання великої кількості контенту.

iPhone Duo та iPhone 18 Pro Max розраховані на різні сценарії використання. Duo робить ставку на складаний формат і багатозадачність, тоді як Pro Max — на великий екран, камеру, автономність і зручності класичного корпусу. Тому вибір варто робити з урахуванням реальних потреб і бюджету.

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