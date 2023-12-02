Іпотека для росіян: у Маріуполі окупанти таки зводять нові будинки, але є нюанс

Місто намагаються заселити росіянами, а ось для місцевих жителів місця не передбачені.

В окупованому Маріуполі росіяни зводять будинки, які продаватимуть в іпотеку. Натомість місцеві багатоповерхівки стоять занедбані.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Житло для громадян РФ

Як деталізували у раді, після окупації міста росіяни знесли понад 360 багатоповерхівок, залишивши без житла тисячі людей. Очікувано, що усі обіцянки загарбників забезпечити містян житлом виявилися черговими фейками.

"Замість цього окупанти почали будувати іпотечні будинки, щоб заробити на цьому грошей. При цьому ціни на квартири у таких новобудовах "захмарні", їх мають змогу оформлювати приїжджі росіяни", – відзначили у міськраді Маріуполя.

Так, чергове іпотечне житло будують по Хмельницькому 8/1. Зовсім поруч розташований згорілий та понівечений росіянами будинок, де жили десятки маріупольських родин. Окупанти вчергове доводять: вони здатні приносити лише біль, злидні й смерть.

Нагадаємо,

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