Іпотеку надаватимуть росіянам: окупанти не збираються відбудовувати житло для маріупольців

Житло будується винятково для росіян.
У Маріуполі окупанти зносять будинки, які самі ж зруйнували. Натомість вони віддають місце для забудови під іпотеку.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Обурення маріупольців зростає
Як відзначають у міськраді, людей позбавляють приватної власності, відтак – просто грабують. Житло зовсім не відбудовують й не надають інше. Квартири в іпотеку пропонуватимуть передовсім громадянам РФ.
Одна з мешканок Маріуполя закликала розібратися в ситуації. Людям просто немає де жити, а на допомогу з боку РФ годі й сподіватися.
"Десятки тисяч людей навіть на чергу на житло не ставлять, бо в нас померли чи загинули рідні під час бойових дій, і ми не можемо почати спадщину. Кожна нова постанова, підписана адміністрацією "ДНР", практично позбавляє нас житла. Ті кілька будинків, що звели, стоять напівпорожні, а тисячі людей із дітьми блукають квартирами, багато хто не може приїхати до свого міста, тому що жити ніде. А ви надивилися красивих роликів, і вважаєте, що у нас все гаразд", – констатувала жінка.
Таких скарг насправді дуже багато. Маріупольці в окупації нікому не потрібні, місто хочуть заселити росіянами та мігрантами. Інструментом для цього виступає саме будівництво житла під іпотеку.
Читайте також: